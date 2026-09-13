Beş resmi maç, beş galibiyet, üç kez gol yemeden, 2015’ten bu yana en iyi Bundesliga başlangıcı; Borussia Dortmund’da şu sıralar işler gerçekten tıkırında gidiyor. Vestfalya ekibinin henüz kısa süre önce başlayan sezondaki şu ana kadarki görüntüsü, geçen yılkine benziyor: BVB’yi yenmek zor, savunma ayakta kalıyor, önde ise etkili vuruşlar geliyor. Teknik direktör Niko Kovac’ın takımına karşı bir futbol maçı oynamaktan daha büyük keyifler elbette vardır.

Henüz sezonun çok başındayız, bu yüzden ortaya çıkan bu tabloya dair artı ve eksiler üzerinde fazla durmamak gerekiyor. Daha çok şey olabilir, daha çok şey gelişebilir; gerçekten sağlam temellere dayanan bir değerlendirme için daha fazla maçın oynanması gerekiyor.

Ancak şimdiden not edilebilecek bir şey var: Dortmund, oyun anlamında hâlâ başarı getirdiği bilinen Kovac ikileminin içinde sıkışmış durumda. Burada teknik adama yönelik görev tanımı, sezon başlamadan önce tüm yöneticileri tarafından net biçimde ortaya konmuştu. Sportif direktör Lars Ricken, “Elbette artık bir şekilde bir sonraki adımı da atmak istiyoruz” dedi. Meslektaşı Carsten Cramer ise şöyle konuştu: “Çalışkanlık ve şölen birbirini tamamlamalı, bu alanda vurgu yapmak istiyoruz.”

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BVB, Paderborn karşısında üstün müydü? “Ben bunu hiç öyle görmedim”

Şimdilik ikisi de başarılmış değil. BVB her ne kadar umut verici bir transfer yazı geçirmiş ve Joey Veerman ile merkezde oyun kurulumundaki alışıldık Kovac U’sunu kırabilecek ve daha fazla çeşitlilik sağlayabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmış olsa da, şu ana kadar bu durum az ilham veren oyun kurulumunu yapısal olarak daha iyi hale getirmedi. Hem de bu, farklı kadro tercihlerinden ya da bir Şampiyonlar Ligi maçının etkilerinden tamamen bağımsız olarak geçerli.

BVB’nin neden bu kadar üstün olduğu, cumartesi öğleden sonra Paderborn’un Signal Iduna Park’taki 0-3’lük yenilgisinin ardından Ralf Kettemann’a Sky tarafından soruldu. Lige yükselen ekibin teknik direktörü buna doğru cevabı verdi: “Ben bunu hiç öyle görmedim.” Kettemann’a göre iki takım arasındaki fark, son üçteki verimlilikti.

Bu değerlendirme de doğruydu. Daha önce de gol atamamış olan ve bunu sürdüren SCP, Borussia ile kıyaslandığında topla ve topsuz oyunda daha olgun bir oyun yapısı ve net biçimde görülen bir plan ortaya koydu. Devre arasında konuk ekip, rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde 15’e 8, ceza sahası içinden şutlarda ise 5’e 1 öndeydi.

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BVB’de kolektif biçimde uygulanan bir oyun fikri hâlâ eksik

Ancak Dortmund, Paderborn savunmasındaki bir hatanın da yardımıyla iyi oynanmış bir kontraatak (!) sayesinde 1-0 öndeydi ve bu buna yetmişti. Bunun dışında BVB, Doğu Vestfalya ekibinin adam adama savunmasından oyunla çıkmakta ve topu planlı şekilde rakip kaleye taşımakta büyük zorluk yaşadı. Bunun temel nedeni ise pas mesafelerinin sık sık fazla büyük olmasıydı.

Top ayağındayken Vestfalya ekibinde kolektif biçimde uygulanan bir fikir hâlâ eksik. Bu durum, yaratıcı oyuncu Konstantinos Karetsas’ın cumartesi günündeki gibi eksik olmadığı önceki karşılaşmalarda da geçerliydi. Sonuç: BVB, lige yükselen bir rakibe karşı oyun anlamında hiçbir şekilde dominasyon kuramadı; maçın tamamında da böyleydi. Bunun yerine Kovac’ın takımı hâlâ bireysel kalitesinden besleniyor ki, bunu da sonradan oyuna giren Felix Nmecha’nın skoru belirleyen iki şık golü destekledi.

Ethan Nwaneri, “En iyi maçımızı oynadığımızı düşünmüyorum. Yine kazanmanın bir yolunu bulduk. Bu iyi bir işaret ama özellikle son üçte kendimizi zorlaştırdık. Bu, geliştirmemiz gereken bir şey” dedi. Sky-uzmanı Dietmar Hamann ise şu analizi yaptı: “Bu bir emek galibiyetiydi, iyi oynamadılar. Paderborn savunmasını aşmakta maçın büyük bölümünde inanılmaz zorlandılar; Paderborn ikinci yarıda da oyunun büyük bölümüne sahipti.”

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Eski BVB nakaratı: İçerik olarak sınırlı bir futbol

Durumun böyle olması, Borussia açısından gerçekten kaygı verici olmalı. Dortmund, ikinci 45 dakikanın birçok bölümünde, yeni metronom Veerman’a ve Nmecha’nın daha sonra oyuna alınmasına rağmen oyunu sakinleştirmeyi başaramadı. 2-0’ı bulmaya oynadı ve bunun için fırsatlar da üretti, ancak gol önce gelmedi. Bunun yerine Paderborn, Dortmund ceza sahasının çevresinde birkaç kez beraberlik için yoklama yaptı.

Bu, eski nakarat: BVB tam da bu noktada acilen seviye atlamalı, Kovac da takımı mutlaka geliştirmeli. Bu gerçekleşmezse sonucun geçen sezonla aynı olması muhtemel: Düzenli olarak galibiyet ve puan getiren, ancak içerik olarak o denli sınırlı kalan bir futbol ki, kalite olarak denk ya da daha güçlü rakiplere karşı sınır çok çabuk ortaya çıkıyor.

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BVB: Beş maç, beş galibiyet; ama hâlâ gösteri yok

Sıkça dile getirilen o gösteriden ise şu ana kadarki maçlarda hiçbir şey görülmedi. Çünkü bununla, Hoffenheim deplasmanındaki 3-2’lik galibiyette olduğu gibi kaba saba maç akışları kastedilmiyor; o maçta 60 dakika boyunca BVB’den hiçbir şey görülmemiş, takım 0-2’den sonra performansını yükseltmesine rağmen sonunda çok da hak etmeden kazanmıştı. Ya da geçen salı Villarreal karşısında öne geçtikten sonraki kolektif pasiflik de bundan sayılmıyor. Kastedilen şey; oyun kalitesi, taktik olgunluk, topa sahipken özgüven ve sürekli gol tehdidiyle dolup taşan baskın performanslar.

Kovac’ın o noktaya gelene kadar önünde hâlâ epey iş var. Bunun için zaman ve fırsat bulmaya da devam edecek. Galibiyetlerin çokluğu açık biçimde onun lehine konuşuyor ve futbolda en önemli para birimi de bu. Paderborn karşısında da öyle. Özellikle de şu istatistik göz önüne alındığında: BVB, SCP karşısındaki üç puanla birlikte 2012/13’ten bu yana lige yükselen bir takıma karşı ancak 38. kez kazandı (61 maçta). Bayern Münih ise bu tür 60 eşleşmenin 53’ünde galip geldi.

BVB, fikstür: Borussia Dortmund’un sıradaki maçları