Eski Schwaben sol beki 1. FC Köln'e imza attı. Sosa, İngiliz kulübü Crystal Palace'tan Effzeh'e bir yıllığına kiralık olarak geliyor, kulüp bunu salı günü doğruladı. Medya haberlerine göre anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Palace'ta Sosa'nın 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak Londra'da artık hiçbir perspektifi kalmamıştı; geride kalan sezonda tüm kulvarlarda sadece 842 dakika süre aldı ve bunu 18 maça yaydı.

28 yaşındaki oyuncu Bundesliga'yı VfB Stuttgart döneminden biliyor. Sosa, 2018 ile 2023 arasında Stuttgart formasıyla 115 resmi maça çıktı, bu maçlarda beş gol attı ve 35 golün de asistini yaptı. Özellikle Schwaben formasıyla geçirdiği son sezon hafızalarda kaldı; iki gol ve 12 asistle VfB'nin 2023'te ligi 15. sırada tamamlayarak kümede kalmasında belirleyici rol oynadı.

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Borna Sosa, 1. FC Köln için Bundesliga'ya geri dönüyor

Bunun ardından Sosa, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax Amsterdam'a transfer oldu ancak istikrarsız performansları nedeniyle kısa süre içinde ilk 11'deki yerini kaybetti. FC Turin'deki bir yıllık aranın ardından 2025 yazında son olarak Crystal Palace'a gitti.

28 yaşındaki oyuncunun "VfB Stuttgart'taki döneminden Bundesliga'yı çok iyi tanıdığını ve değerli uluslararası deneyime sahip olduğunu" söyleyen Köln Sportif Genel Direktörü Thomas Kessler, "Aynı zamanda yaptığımız görüşmelerde onu çok düşünceli ve pozitif bir insan olarak tanıdık; kişiliğiyle bize çok iyi uyuyor. Güçlü sol ayağı, hücum isteği ve ortalarındaki yüksek kalitesiyle seçeneklerimizi artırıyor" dedi.