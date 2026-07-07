Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan’ın adı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Arjantin ile oynanacak maç öncesinde Filistin'e destek veren açıklamalarıyla manşetlere ve sosyal medyaya damga vururken, iki yıldan fazla bir süre önce çekilmiş bir video, Mısırlı teknik direktörün tamamen farklı koşullarda ifade ettiği, ancak aynı mesajı içeren insani bir duruşu yeniden gündeme getirdi.

Kullanıcılar, Hossam Hassan’ın “Kim Milyoneri Olur?” programındaki bir bölümden alınan bir görüntüyü geniş çapta paylaştılar. Toplumun önde gelen isimlerine ayrılmış ve ödülleri hayır işlerine tahsis edilen bu bölümde, Hassan o zamanlar ödülü kazanması halinde bunu Mısır’daki Çocuk Kanser Hastanesi’ne, Filistin ve Afganistan’daki çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Bu tutum, pek çok kişi tarafından onun son açıklamalarıyla ilişkilendirildi.

Husam Hassan, Arjantin maçı öncesindeki basın toplantısında Filistin meselesinden bahsederek büyük ilgi uyandırmış ve bu meseleye olan duyarlılığının insani nedenlerden kaynaklandığını vurgulamıştı. Ayrıca Mısır milli takımının Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinin ardından Filistin bayrağını dalgalandırmış ve bu başarıyı Mısır ve Filistin halklarına ithaf etmişti; bu da Filistin Futbol Federasyonu’nun kendisine bir teşekkür mektubu göndermesine neden olmuş ve federasyon, “bazı zaferler tutumlarla ölçülür” ifadesini kullanmıştı.

Eski televizyon görüntüsü ile son açıklamaları arasında bir karşılaştırma yapan takipçiler, Hossam Hassan’ın Filistin konusundaki tutumunun yıllar boyunca değişmediğini düşünüyor. Bu durum, bugün Salı akşamı oynanacak Arjantin maçı öncesinde yaptığı açıklamaların büyük ilgi görmesiyle birlikte, eski videoya yeni bir ivme kazandırdı.

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