Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1079757646.jpgANP

Çeviri:

Eski bir hayal: Barcelona, Ounahi'nin peşine yeniden düştü

Transfers
A. Ounahi
F. de Jong
Barcelona
Girona
Fas
Dünya Kupası
La Liga
Fas
Hollanda
İspanya

İkinci deneme

Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Girona'nın Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'nin peşine yeniden düştü.

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Barcelona, Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşma ihtiyacı doğrultusunda Ounahi ile sözleşme imzalama seçeneğini değerlendiriyor.

İspanyol program, Girona'nın yıldızının bu yaz birçok kulübün ilgisini çektiğini, ancak oyuncunun geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

Ounahi, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile dikkat çekici bir performans sergilemiş ve takımını çeyrek finale taşımayı başarmıştı.

Ounahi'nin ismi, 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile gösterdiği parlak performansın ardından da Barcelona'ya transfer olacağı yönünde daha önce anılmış, ancak transfer suya düşmüştü.

Faslı yıldızın Girona ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 30 milyon avro.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin