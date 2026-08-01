Eski bir hayal: Barcelona, Ounahi'nin peşine yeniden düştü

Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Girona'nın Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'nin peşine yeniden düştü.

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Barcelona, Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşma ihtiyacı doğrultusunda Ounahi ile sözleşme imzalama seçeneğini değerlendiriyor.

İspanyol program, Girona'nın yıldızının bu yaz birçok kulübün ilgisini çektiğini, ancak oyuncunun geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

Ounahi, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile dikkat çekici bir performans sergilemiş ve takımını çeyrek finale taşımayı başarmıştı.

Ounahi'nin ismi, 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile gösterdiği parlak performansın ardından da Barcelona'ya transfer olacağı yönünde daha önce anılmış, ancak transfer suya düşmüştü.

Faslı yıldızın Girona ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 30 milyon avro.

