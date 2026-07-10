Eski bir Faslı hakem, Mısır aleyhine alınan VAR kararlarını sorguluyor

Mısır Milli Takımı, son ana kadar nefes kesen bir maçta Arjantin’e 3-2’lik heyecan verici bir mağlubiyet yaşadıktan sonra 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Ancak maçın bitiş düdüğü tartışmalara son vermedi; hakem kararları, özellikle de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin müdahaleleri, uzmanlar ve medya arasında geniş çaplı bir tartışma konusu oldu. Bu kararların, Firavunlar’ın elenmesinde etkili bir rol oynadığı yönünde suçlamalar da gündeme geldi.

Mısır milli takımının turnuvadaki serüveni, Arjantin’e karşı dramatik bir mağlubiyetle sona erdi; ancak maçta spor camiasında geniş çapta itirazlara yol açan bir dizi tartışmalı kararın alınması üzerine, hakemlikle ilgili tartışmalar sonucun önüne geçti.

Bu bağlamda, eski Faslı hakem Abdülali Nasiri, maç sırasındaki video yardımlı hakemlik (VAR) sisteminin performansını eleştirdi ve “africafoot”a yaptığı açıklamada, VAR müdahalelerinin Mısır milli takımı açısından adil olmadığını vurguladı.

Nasiri şöyle konuştu: “Bana göre, video yardımcı hakem, saha hakeminden daha sert bir tutum sergiledi. İncelenmesi gerektiğini düşündüğü pozisyonlara müdahale ederken, müdahale etmesi gereken diğer durumları görmezden geldi.”

Eski Faslı hakem, maç sırasında video teknolojisinin kullanılma şeklinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, inceleme kriterlerinin uygulanmasında tutarlılık eksikliği olduğunu ve bunun maçın gidişatına doğrudan yansıdığını belirtti.

Mısır milli takımının bu şekilde elenmeyi hak etmediğini de sözlerine ekleyen eski hakem, Firavunlar’ın turnuvadaki en iyi maçlarından birini oynadığını ve bazı hakem kararları olmasaydı daha iyi bir sonuç almayı hak ettiklerini belirtti; ona göre bu kararlar maçın gidişatını etkilemişti.

Maçta bir dizi tartışmalı hakem kararı yaşandı; Bunların en önemlisi, video yardım sistemine başvurulmasının ardından Mısır milli takımının bir golünün iptal edilmesi ve Firavunlar lehine verilmesi gereken faul taleplerinin hakem ekibi tarafından dikkate alınmamasıydı. Bu durum, yorumcular ve eski oyuncular arasında bir tartışma dalgası başlattı ve uluslararası medyada geniş çaplı eleştirilere yol açtı.