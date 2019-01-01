Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes, geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ta 1,5 yıl forma giydikten sonra Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, siyah-beyazlı ekibe geri dönmek istiyor.

Asis Analiz'den Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş'ta 1.5 sezon görev yaptıktan sonra 7 milyon euro karşılığında ekiplerinden 'a transfer olan Marcelo, tekrar Beşiktaş'a dönmek istiyor.

>>Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü

Fransa'da mutsuz olan Brezilyalı stoperin ailesi de 'ye dönme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Bu doğrultuda menajerine haber yollayan 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile temasa geçip geri dönmek istediğini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın da Marcelo'nun bu isteğine olumlu yanıt verdiği ve 32 yaşındaki tecrübeli stoperi satış opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Marcelo, bu sezon Lyon formasıyla ligde 32 maça çıktı ve 1 asist yaptı.