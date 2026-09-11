Eski Barcelona yıldızı: Real Madrid'in üçlüsü bende olsaydı maç boyunca otururdum

Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kenar çizgisindeki hırslı tavrıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak tartışma yarattı. Turan, maçlar boyunca sürekli sinirlenmesinin sebebi sorulunca Real Madrid'in eski orta saha üçlüsü Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro'yu örnek gösterdi.

Takımının dün, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Eindhoven ile 1-1 berabere kalmasının ardından yaptığı basın açıklamalarında, Barcelona ve Atletico Madrid'in eski futbolcusu, maçları yönetme biçiminden bahsetti. Ardından, Barcelona ve Real Madrid'in geleneksel rakibi olan Los Blancos'un üçlüsünü örnek gösteren yanıtıyla herkesi şaşırttı.

Ayrıca oku

Almanya yüzünden: Belçika Ligi'nin yıldızı İtalya'nın davetine olumlu yanıt vermeyi reddediyor

Video: Mecdi Abdülgani: Amuta öfkesinde abartıyor, bu davranışı benimle olsa öyle geçiştirilmezdi

Turan şunları söyledi: "Kroos, Modric ve Casemiro'ya sahip olsaydım, 90 dakika boyunca otururdum." Bu sözüyle, o durumda oyuncularına sürekli talimat vermeye ihtiyacı olmayacağını kastetti.

Turan, maç sırasında 85. dakikada Türk hakem Halil Umut Meler'in bir kararına sinirlendi ve sarı kart gördü. Bitiş düdüğünün ardından ise tepkisinin uygun olmadığını itiraf etti.

Türk teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Bu benim hatam. Halil bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de son derece nazikti. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç yönettiler. Bazen duygularımızın etkisiyle hata yapıyoruz. Olur böyle şeyler, sorun değil."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz.



