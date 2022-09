Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Fabregas, Amazon ve Netflix belgesellerinden kaçınmak istediğini söyledi

Cesc Fabregas, paylaşmak istemediği birkaç olay olduğu gerekçesiyle bugüne kadar belgesel yapımcılarından kaçtığını söyledi

NELER OLDU? Fabregas, profesyonel futbol kariyeri boyunca hemen hemen her şeyi gördü. Old Trafford'daki kötü şöhretli pizzagate olayını yaşadı ve çeşitli koçlarla kafa kafaya vuruştu.

Şimdi ise kariyerinin Amazon ve Netflix gibi yapımlar tarafından kameralara çekilmediği için mutlu olduğunu ve belgesellerden kaçındığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Eski arkadaşlarını ve patronlarını Amazon Prime'ın 'All or Nothing' belgeselinde yapımın yıldız olarak gören Fabregas, Daily Mail'e verdiği demeçte kendi deneyimlerini ve belgeseller hakkındaki görüşlerini anlattı: "İzlemekten zevk alıyorum ama bunun bir parçası olmaktan nasıl hissedeceğime emin değilim. Kariyerimde kendimi soyunma odasında görmek istemediğim anlar oldu. (Tekrar izlemek)"

"Şimdi sosyal medyayla birlikte anlıyorum. Amazon, Neftlix satıyor... Arsenal'de, Chelsea'de kaptandım, Antonio Conte ile görüşmeleri, Marina Granovskaia'yla görüşüp ona kulüpten ayrılmak istediğimi söylememi... bunu izlemek isteyeceğimi sanmıyorum."

Günün sonunda her zaman fikrinizi söyleyebilecek bir kişiliğe sahip olmalısınızdır ama saygılı bir şekilde."

BÜYÜK RESİM: 2019'da Chelsea'den ayrılacak Monaco'ya transfer olan Fabregas şu an Serie B ekibi Como'da oynuyor ve 35 yaşındaki oyuncu 2022/23 sezonuna zor bir açılış yaptı.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty Images

Getty Images

Getty

FABREGAS İÇİN SIRADA NE VAR? İki Premier Lig, bir La Liga, iki FA Kupası ve bir Kulüpler Dünya Kupası ve daha pek çok zaferi görmüş olan; kariyerinin büyük çoğunluğunu Arsene Wenger ve Pep Guardiola ile birlikte geçiren Fàbregas, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktör olmayı planladığını açıklamıştı.