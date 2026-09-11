Eski Ajaxlı, Dick Advocaat ile ters düştü ve Curaçao’yu reddetti

Gazeteci Mounir Boualin'in aktardığına göre Sontje Hansen, artık Curaçao Milli Takımı için kendisini uygun görmüyor. Ajax ve NEC'in eski oyuncusu, Dick Advocaat artık teknik direktör olmadığında milli takıma dönmek istiyor.

Bu nedenle Hansen, Curaçao'nun yaklaşan milli maç döneminde Concacaf Uluslar Ligi'nde oynayacağı üç karşılaşma için Advocaat'ın oluşturduğu kadroda da yer almıyor.

Hansen, Curaçao formasıyla yedi milli maça çıktı ve bu yaz Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Almanya'ya karşı oynanan ilk grup maçında hatta ilk 11'de başladı, ancak takım 3-1 gerideyken devre arasında oyundan alındı. Curaçao o maçı sonunda tam 7-1 kaybetti.

Hansen, Almanya maçındaki değişikliğinin ardından Dünya Kupası'nın kalan bölümünde bir dakika bile süre almadı ve şimdi Advocaat görevdeyken geçici olarak milli takım için artık hiç uygun olmayacağını kararlaştırdı.

Advocaat, cuma günü Kosta Rika, Nikaragua ve Trinidad ve Tobago maçlarının kadrosunu açıkladı. Teknik adam, bu hafta başında Curaçao ile sözleşmesini 2027 ortasına kadar uzattı ve böylece şimdilik milli takımın başında kalmaya devam edecek.

Yeni kadroda en dikkat çekici yeni isim Kiyani Zeggen oldu. AZ'nin kalecisi, ilk kez ada ülkesinin kadrosuna dahil edildi. NEC'li Deveron Fonville ise omuz sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

Curaçao, Uluslar Ligi üzerinden 2027 Gold Cup'a katılmaya çalışıyor. Takım; Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Nikaragua ve Trinidad ve Tobago ile aynı grupta yer alıyor ve çeyrek finale yükselmek için ilk iki sırada bitirmek zorunda.

Curaçao'nun tam kadrosu

Kaleciler: Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Defans oyuncuları: Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Forvetler: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO Den Haag)



