Eski Ajax teknik direktörü, Telstar'da Anthony Correia'nın yerine geçebilir

Telstar, Eredivisie'de kalma mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor, ancak Velsen-Zuid'lu kulüp şimdiden gelecek yıla da dikkatle bakmak zorunda. Zira teknik direktör Anthony Correia, gelecek sezon artık takımın başında olmayacak.

Eredivisie'de etkileyici bir ilk yıl geçiren Correia, gelecek sezon FC Utrecht'e geçecek ve Ron Jans'ın yerine geçecek. Deneyimli teknik direktör, 67 yaşında emekli olacak.

Telstar'da görev yapmadan önce Correia, İkinci Lig'de dört yıl boyunca Katwijk'te çalıştı. Bu kulüpte iki kez şampiyon oldu ve bu sayede profesyonel futbola geçiş hakkı kazandı.

Haarlesms Dagblad'ın haberine göre, De Witte Leeuwen, Correia'nın halefini yine İkinci Lig'den seçebilir. SV Spakenburg'da görev yapan Chris de Graaf (39), somut bir aday olarak gündemde ancak henüz antrenörlük diplomasını alması gerekiyor.

Haarlems Dagblad'a göre Thomas Duivenvoorden ideal aday, ancak De Graafschap'ın yardımcı antrenörü gelecek yıl Doetinchem'de baş antrenör olacak gibi görünüyor.

Ancak Telstar kulüp yönetimi başka seçenekler de değerlendiriyor. "Alex Pastoor'a zaten telefon açılmış gibi görünüyor ve belki de 2012'den 2014'e kadar Telstar'ın teknik direktörü olan Marcel Keizer için de durum aynıdır" deniyor.

57 yaşındaki Keizer, sezonu John Heitinga'nın sağ kolu olarak başladığı Ajax'tan ayrıldığından beri işsiz. "Keizer, üst düzeyde teknik direktörlük yapmayı sevdiği, ancak daha çok arka planda çalışmayı tercih ettiği biliniyor; bu da Telstar'a çok uygun."