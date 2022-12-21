Brezilyalı futbolcu, tartışmalı bir şekilde evlendiği eski eşinin yeğeniyle mutlu bir aile hayatı geçiriyor.

Hulk, sezon öncesi antrenmanlarını sıklaştırırken istediği form düzeyine ulaşmak için kendisini fazlasıyla zorluyor.

36 yaşındaki forvet, şubat 2021'de memleketine döndü ve önümüzdeki ay başlayacak olan ligde Atletico Mineiro ile yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Kariyerinin sonuna yaklaşmasına rağmen, hala iyi bir görüntü çizen Hulk'un, başarılı bir grafiğe sahip olmasındaki en önemli etkenlerden birisi ise aile hayatı...

Brezilyalı futbolcu, yaklaşık iki yıl önce evliliğini bitirerek o zamanki eşinin yeğeni Camila Angelo ile yeni bi ilişkiye başlamıştı.

"İçten içe öldürüyorlar"

Hulk'un eski eşi Iran, Brezilyalı futbolcu ve yeğeninin ilişkisinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Yalanlar ve sadakatsizlik bıçak gibidir. Etimizi kesiyorlar, kanımızı akıtıyorlar, kurutuyorlar, içten içe biraz öldürüyorlar. Ama hayatlarında Tanrı olanlar için bu ölüm, yeniden doğuş demektir.

"İsa beni güçlendirdiği için maskesi düşen her hayal kırıklığı ve yalanla yeniden doğuyorum.

"Bu kıza dünyaya geldiğinden beri her şeyimi verdim. Onun hayallerini gerçekleştirmek için birçok kez hayallerimi feda ettim.

"Ve burada sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum, çünkü paran olduğunda bunları vermek kolay, ama sevgi, şefkat, ilgi, saygı...

"Zayıflıklarımı, güvensizliklerimi, acılarımı, korkularımı biliyordu ve koşulsuz sevgime sahipti. Hayatımı yönetti ve benim için söylediği her şey iyiydi, doğruydu, etikti.

"Her şeyiyle mükemmeldi ve ona hayatımın yönünü ben verdim. Eğer yanılmışsam, Tanrım, bu çok sevdiğim ve çok güvendiğim içindi."

Hulk ve İran'ın evlilikleri boyunca üç çocuğu oldu.

Hulk, üstün formunu koruyor

Brezilyalı oyuncu, eski eşi Iran'ın kendisine kötü davrandığı belirterek Camila ile evliliğini sonlandırdıktan sonra ilişki yaşadığını vurgulayarak eski eşini aldatmadığının altını çizmişti.

Yeni ilişkisinde mutlu bir süreç geçiren Brezilyalı oyuncu, yaşadığı mutlu aile hayatını sahaya da yansıtmayı başarıyor.

Ve bu durum, başarılı futbolcunun çalışma azmine olumlu bir etki sağlıyor. Böylece, yaşlanmasına rağmen form durumunda ciddi anlamda bir gerileme olmadı.

Atletico'nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar, Hulk'un çalışmaya ne kadar istekli olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor.

Acı içinde kalan Brezilyalı futbolcu, özellikle bacak egzersizlerinden asla taviz vermiyor.