Hollandalı kaleci, Arjantinli süperstarla kozlarını paylaşacak.

NE OLDU? Teknik direktör Louis van Gaal, Andries Noppert'i Dünya Kupası'ndaki ilk tercihlerinden birisi yaparak bazı kesimlerin ilk aşamada tepkisini çekti.

Çünkü 3 sene öncesine kadar kulüpsüz kaldı ve eşi kendisine, "Futbolu bırak, polis ol" tavsiyesinde bulundu.

Ancak Heerenveen'in kalecisi, takımının çeyrek finale kalmasında önemli bir rol oynadı ve şimdi karşısında, Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin var.

Uluslararası ilk çıkışını Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki açılış maçı olan Senegal'e karşı oynayan Noppert, birçok kişi tarafından en iyi oyuncu olarak kabul edilen Messi'ye karşı oynayacak ve bundan rahatsızlık duymuyor.

NE SÖYLEDİLER: Messi'ye karşı bir penaltı atışları mücadelesi olasılığı hakkında sorgulanan Noppert, gazetecilere şunları söyledi:

"Ben buna her zaman hazırım ve o da penaltı kaçırabilir, bunu bu turnuvanın başında gördük.

"Bu yüzden o da aynı bizim gibi bir insan. Elbette o çok iyi, ama kesinlikle penaltısını kurtarabilirim."

BÜYÜK RESİM: Messi, Dünya Kupası'nda iyi durumda ve Lionel Scaloni'nin takımında şu ana kadar üç gol kaydetti.

Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenildiği maçta bir penaltı attı, ama aynı zamanda grup aşamalarında Polonya'ya karşı penaltı atışını değerlendiremedi.

Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak olan mücadelenin normal ve uzatma süresi berabere biterse, iki takım penaltı atışlarında kozlarını paylaşacak.

İşte bu durumda, kalecileri çok büyük bir iş düşecek. Tıpkı Fas kalecisi Bounou gibi!

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BİLİYOR MUSUN? Hollanda, Arjantin ile tüm müsabakalarda oynadığı dokuz karşılaşmadan sadece birini kaybetti (4G 4B), bu mağlubiyet 1978 Dünya Kupası finalinde geldi.

Ancak, bu dört beraberliğin en sonuncusu, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde taraflar arasındaki son karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Arjantin'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

SIRADAKİ NE? Hollanda, Katar'da cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak. Maçın galibi, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan - Brezilya maçının kazananı ile oynayacak.