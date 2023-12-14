"Eşim rahatsız" diyerek izin alan Vincent Aboubakar'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar'a kulübün neden ceza kestiği ortaya çıktı.

Aboubakar, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldı

"Eşim rahatsız" diyerek izin almıştı

Saç ektirmeye gittiği ortaya çıktı

NE OLDU? Beşiktaş'ta art arda alınan olumsuz sonuçların ardından beş futbolcuya ceza kesilmişti. Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılırken Kamerunlu oyuncu ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

VINCENT ABOUBAKAR NEDEN KADRO DIŞI KALDI? Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz ay milli arada eşinin rahatsızlığını mazerek göstererek Paris'e giden Vincent Aboubakar'ın ailesiyle ilgili sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Fransa'ya gittiği ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Yine Fanatik'in haberine göre, İstanbul'a dönüşünde de sakatlığını bahane ederek bireysel antrenmanlarına devam eden Vincent Aboubakar'a ceza kesildi.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçına 14 Aralık'ta Lugano karşısında çıkacak. 21 Aralık'ta ise Alanyaspor'u konuk edecekler.