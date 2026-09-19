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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Es-Sıbari, olağanüstü sezonunu altın bir ödülle taçlandırdı

Bayern Münih
Eindhoven
Fas
I. Saibari
Bundesliga
Eredivisie
1.Lig
Almanya
Hollanda
Fas

Atlas Aslanı Avrupa sahalarında kükrüyor

Bayern Münih'in Faslı milli oyuncusu İsmail Sibari, 2025-2026 sezonunda eski takımı Eindhoven ile ortaya koyduğu olağanüstü performansın ardından, Hollanda Ligi'nin en iyi oyuncusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülüne layık görüldü.

Sibari, sezon boyunca 37 resmi maçta forma giyerek Eindhoven'ın Hollanda Ligi şampiyonluğuna ve Hollanda Süper Kupası zaferine ulaşmasında pay sahibi oldu.

Faslı oyuncu 19 gol atıp 9 asist yaparak, son transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olmadan önce, müsabakanın en dikkat çekici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

25 yaşındaki Sibari, geçen sezon Eindhoven forması altındaki parlak performansına ve kazandığı çeşitli kupalara bir takdir olarak, altın kaplama bir futbol ayakkabısı biçimindeki kupa şeklinde gelen ödülü teslim aldı.

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