Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Alman Ligi'nin ikinci haftasında bugün cumartesi "Veltins Arena" sahasında oynanacak Schalke maçı için ilk 11'ini açıkladı.

Belçikalı teknik adam, Faslı milli oyuncu İsmail Sibari'yi ilk 11'de sahaya sürerken; Harry Kane, Jamal Musiala ve Michael Olise maça yedek kulübesinde başlıyor.

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Sibari maça, Bayern ile dikkat çeken bir başlangıcın ardından çıkıyor. Ligin açılışında Stuttgart karşısında yedek olarak sahaya girmiş ve iki gol hazırlamış, ardından Almanya Kupası'nda Osnabrück'e karşı ilk 11'de başlamıştı.

Faslı oyuncu bugün Alman Ligi'ndeki ilk ilk 11 maçına çıkıyor.

Bayern'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci:

Manuel Neuer

Savunma:

Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Orta saha:

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, İsmail Sibari

Hücum:

Nathaniel Brown, Lennart Karl, Luis Diaz

Kompany, forvetleri Kane ve Olise'yi rotasyon kapsamında yedek kulübesine oturttu; zira Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında önümüzdeki perşembe Münih'teki Allianz Arena sahasında konuğu Norveç ekibi Bodø/Glimt ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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