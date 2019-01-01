Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
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AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor, hafta sonunda Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmıştı.