Erzurum'da yeni başkan Ömer Düzgün

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni başkanı Ömer Düzgün oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

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Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.

Daha fazla takım

Kulüp kısa bir süre önce de teknik direktör değişikliğine gitmiş ve Mehmet Özdilek ile yollarını ayırıp Hüseyin Çimşir'i takımın başına getirmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de topladığı dokuz puanla 19. sırada yer alıyor.