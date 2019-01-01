Ersun Yanal'ın şansı Beşiktaş'a karşı tutmuyor

Teknik direktör olarak Beşiktaş'a karşı 34. resmi maçına hazırlanan Ersun Yanal, geride kalan 33 maçta yalnızca 5 kez galip gelebildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca en fazla Beşiktaş'a karşı maça çıktı.

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor ile başlayan ve 1995-96 sezonundan bu yana Süper Lig'de çeşitli takımlar çalıştıran Ersun Yanal, şu ana kadar Beşiktaş'a karşı 33 resmi maça çıkarken bu maçlardan yalnızca 5 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyetin yanı sıra 9 beraberlik ve 19 yenilgi alan Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak siyah-beyazlılara karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı. 2013-14 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi 3-3 beraberlikle tamamlanırken Beşiktaş'taki maç ise 1-1 sona erdi.

12 yıllık hasret

Öte yandan Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı son 14 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Bu süreçte siyah-beyazlılara karşı 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2006-07 sezonunda Manisaspor ile aldı. O sezon Ege ekibinin başında Beşiktaş'ı hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mağlup etmeyi başaran deneyimli teknik adam, o günden bu yana kazanamıyor.

Son deplasman galibiyeti 16 yıl önce

Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş deplasmanları oldukça zor geçiyor. Şu ana kadar teknik direktör olarak Beşiktaş'a 19 resmi maçta konuk olan Yanal, bu maçlardan 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın Beşiktaş'a karşı aldığı son galibiyetin üzerinden 17 yıl geçti. Ersun Yanal, Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı 2002-03 sezonunda Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi olmuş ve deplasmanda 4-3 kazanmayı bilmişti. Yanal'ın çalıştırdığı takımlar o günden bu yana Beşiktaş deplasmanında galip gelemiyor.