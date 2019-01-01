Ersun Yanal'dan Tolgay ve Jailson kararı

Ersun Yanal, formayı transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Tolgay Arslan yerine Jailson'a verecek.

Ersun Yanal, orta saha kurgusunda değişikliğe gidiyor.

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Hürriyet'ten Fatih Sabovic'in haberine göre Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'ın bu döneme kadar forma şansı bulduğu maçlarda kötü performans göstermesi sebebiyle oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. Tolgay'ın yerine ilk 11'e monte edilecek isim Jailson olacak.

Tolgay bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.