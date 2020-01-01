Ersun Yanal: Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Türk futbolunun sorunlarına değindi.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan , rövanşta sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu. İki etaplı maçın ikisini de kazandıklarını belirten Yanal, "Böyle bir atmosferin içinde taraftarımızın bizi yalnız bırakmaması önemliydi. Birçok oyuncumuza da zaman vermiş olduk. Kırklarelispor'un başkanı ve yönetimi bizi orda çok iyi ağırladılar. Dostane bir maç oldu. Kırklarelispor ile olan iletişimimiz iz bırakacak bir serüvendi bence. Türkiye Kupası'nın bu tarzdaki bir imkan sunması, büyük kulüplerin buralarda olması özellikle bu etkileşim açısından önemliydi. Kırklarelispor ve Fenerbahçe'nin çok şey kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'ya bu maçta sonradan şans veren Yanal, Türk futbolunun genç oyuncu yetiştirme konusunda çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi:

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Daha fazla takım

"Muhammed babannesini kaybetti, ona başsağlığı diliyorum. Kendisi oldukça üzgün. Genç oyuncu kazanmak Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi."

"Deniz bitti, kara göründü"

"Yıllardır bizim genetiğimizde bu türlü genç oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda büyük bir sorun var. Derin ve halledilmesi gereken bir mesele. Muhammed'in önünde uzun bir süre var ama Fenerbahçe'nin genç oyuncularla ilgili uzun vadede bir çözüm üretmesi gerekiyor. Genç oyuncu konusunda sadece Fenerbahçe'de değil; Türk futbolunda da sorunlar var. Bizim takımımızda Ferdi var, Vedat var; ki o da yaşlı değil, Ozan var, var... Ama bunlar endüstriyel futbolun kısa vadedeki çözümleriyle yapılan hamleler. Orta ve uzun vadede de çözümler gerek."

"Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği ve uzun vadede faydalanması gerektiği oyunculara da gereksinim var. Maalesef Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü, her takım bu sorunlarla uğraşıyor. Tüm kulüpler için aynı sorunlar devam ediyor."