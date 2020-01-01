Ersun Yanal: Stresi yönetmede çok kötüyüz

Ankaragücü mağlubiyetini yorumlayan Ersun Yanal, "Geçen seneden bu yana stresi yönetememek adına çok kötüyüz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında , Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Teknik olarak üstün gözüksek de top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanma sürelerimiz arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntımız özellikle kanatlarda hep vardı. Kazanamadığımız toplarda stresi yönetme konusunda etkisiz kaldık."

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"Geçen seneden bu yana bu stresi yönetememek adına çok kötüyüz, bunun sorumlusu da benim. Geçen sezon zor bir sezon geçirdik, bu sezon da kolay olmuyor."

Daha fazla takım

"Başkan Ali Koç'a en güzel desteği vermek istiyoruz. Taraftalarımız, takımlarına ve başkanlarına inanmalı. Bunu değiştireceğimize inanmalılar. Fenerbahçe için üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazırız."

"Golü yedikten sonra ki çok da saçma gol yedik, bir atış kullanıyorduk ve döndü bize geldi. Maalesef bu da koordinasyonumuzu bozdu. Rakibin sert savunması, yaratıcılığımızı etkiledi."