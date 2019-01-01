Ersun Yanal: İnandık ve iyi bir dönüş oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen inandıklarını ve döndüklerini söyledi.

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçı müthiş bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş'ın ilk yarısını 3-0 önde bitirdiği maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin geri dönüşü geldi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz iyi bir takımız. Takım olmak zor bir iş. Sahada gerçekleşir. Doğru orantılı olan şey de skor. Bir kişinin oynadığı bir oyun değil bu. Bu oyunun da ahenge ihtiyacı var. Çıkardıklarım da dahil kimseden şikayetim yok. Takım kötüydü. Takıma mesaj yollamak lazımdı." dedi.

İkinci yarıda çok iyi oynadıklarını söyleyen Yanal, "Onlar da kazanabilirdi, biz de. Fenerbahçe bu sıraların takımı değil. Her maç bizim için önemli. Bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. İnandık ve iyi bir dönüş oldu." şeklinde konuştu.

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Mazeret bulmadan tüm maçlarını kazanmalarını gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Yeni sezonda şampiyon olmalıyız" dedi

Fenerbahçeli taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftara söylenecek bir şey yok. Her zaman haklılar. Onların inandığı ve güvendiği takım Fenerbahçe. Taraftarımız, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü."