Ersun Yanal: Golü atamazsanız rakip sizi cezalandırır

Ersun Yanal, Başakşehir mağlubiyetinin ardından kaçırdıkları gol fırsatlarına dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamalarında öne çıkan detaylar:

"İlk yarının 20 dakikasında yüzde 70'e yüzde 30'luk oranla hakimiyet bizdeydik. Sadece 25 dakikalık bir bölüm var, orada çok kötüydük. İkinci yarıda kontrolü elimize aldık ve pozisyonlara girdik. Golü atamazsanız rakip sizi cezalandırır, onlar da bunu yaptılar."

"Bütün takımın mücadelesini değerlendirmek lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum ama bu emeklerin karşılığını elbette alacağız. Tarafatarımızı çok iyi anlıyorum. Kazanmak için zamanımız da vardı ama atamadık."

"Özellikle çıkarken çok fazla top kaybı yaptık. 25. dakikadan sonra çok fazla top kaybı yaptık ve kontrolü rakibe verdik. Burası Fenerbahçe, burada oynamak ve bu atmosferi kaldırmak, yaşamak kolay değildir."