Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin gücü başka bir güç"

Ersun Yanal ve takım kaptanı Volkan Demirel, 'Fener Ol' kampanyası için taraftara çağrıda bulundu...

Teknik Direktörü Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel, 'Fener Ol' kampanyasının tanıtımı kapsamında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu vurgulayan Yanal, "Özellikle 3 Temmuz sonrasında 'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın, düzmece ortamın nereye geldiğini gördük. Maalesef o süreç içinde bir de 4 Nisan var. Fenerbahçe, tartışmasız ülkemizin en önemli markalarından biridir. Fenerbahçe sadece bir futbol, basketbol takımı değil. Fenerbahçe'nin gücü başka bir güç. Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkarak bu süreci yönetmek önemli. Buranın sahibi kimse değil, bursaı Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Volkan Demirel: "Neyin ne olduğunu biliyoruz"

Volkan Demirel ise kampanyanın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Umarım bu akşam hem camiamız, hem de Türk futbolu adına önemli bir gece olur. Umarım tüm taraftarlarımız geleceğimize, genç arkadaşlarımıza ışık olacaktır. Nedense bizim yaşadıklarımızı sadece biz yaşıyoruz. 3 Temmuz da olsa, 4 Nisan da olsa... Ama bunları unutturmayacağız. Farklı işlerin, farklı olayların olduğunu bildiğimiz bir dönemdi. Neyin ne olduğunu biliyoruz, aptal değiliz. Umarım tüm taraftarlarımız geleceğimize bir ışık olacaktır."