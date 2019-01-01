Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin genetiğinde bu yok"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımının Trabzonspor karşısında aldığı beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

, 'in 30. haftasında konuk ettiği ile uzatma dakikalarında bulduğu golün yardımıyla 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal, oyundan ve maçın hakeminden duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"İki başlıkta konuşmak lazım. Birinci başlık teknik yorum, ikincisi ise hakem" diyen Yanal, skorun kendisini mutlu etmediğini "Hiçbirimizin mutlu olmadığı hatta üzüldüğü bir sonuç oldu" ifadeleriyle belirtti.

"Fenerbahçe bunları aşacak"

Takımının 10 kişi kaldıktan sonra verdiği reaksiyona övgüde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Sonuna kadar sonuca gitmek için mücadeleyi bırakmamalarını övebiliriz. Ancak Fenerbahçe bunları aşacak" dedi.

Hakemlerden yakınan Yanal, "Fenerbahçe bunlara, bu durumda oynamaya alışık bir takım değil ama bir taraftan da dünyanın en sayılı hakemlerinden biri Cüneyt Çakır... Biliyorsunuz bizim oynadığımız Kayseri maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar yıpratılacak bir takım değil" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin genetiğinde bu yok"

Oyuncularının gördüğü kartlara dikkat çeken Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin genetiğinde bu yok. Fenerbahçe oynadığı oyunla bu kadar kolay kartlar görmeyi, bu tavrı görmeyi hak etmiyor. Yitirdiğimiz oyuncuyla birlikte bu geleneksel hale geldi" diyerek sözlerini tamamladı.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında ile karşılaşacak.