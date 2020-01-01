Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son antrenmanına çıktı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Futbol Takımı, yarın deplasmanda ile yapacağı Ziraat Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, yolların ayrıldığı ancak Trabzonspor maçında takımın başında olacak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de Fraport TAV ile oynanan maçtan sonra Antalya'da kalan sarı-lacivertli ekip, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Fenerbahçe, Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.