Ersun Yanal: "Fenerbahçe gibi oynamamız lazım"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yaşadığı memnuniyetsizliği dile getirdi.

Takımının gol yollarında bitirici vuruşu yapamadığına dikkat çeken Yanal, "Futbol gol demek, golü attığında işler kolaylaşıyor. Bizde de bugün en büyük problem goldü. Gol pozisyonuna girmekte problemimiz yok ama sonuçlandırmakta problemimiz var. Biz bu konuda çok becerikli değiliz" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü deplasmanının sezonun tarifi gibi bir maç olduğunu işaret eden tecrübeli teknik adam, "Defansif konsantrasyonda son derece zayıfız. Bu oyuncuların kalitesiyle ilgili değil. Bize gol lazım, bizim Fenerbahçe gibi oynamamız lazım. Bu geçişleri iyi yapamıyoruz. 11-12 tane net gol pozisyonumuz var. Bu senenin özeti gibi bir maç oynadık" dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak derbisine de değinen Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Galatasaray maçları bayram gibi, festival gibi geçer. O maçın önemi çok daha farklıdır. Umarım geceye futbol damgasını vurduğumuz, iyi neticeyle ayrıldığımız bir maç olur" diyerek röportajını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.