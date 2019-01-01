Ersun Yanal: "Beklediğimiz mücadeleyi ortaya koyamadık"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımının Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 29. haftasında 'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'a röportaj veren Ersun Yanal, alınan mağlubiyeti ve takımının geleceğini değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan derbinin Alanyaspor maçına yansımadığını ifade eden Yanal, "Çok yoğun ve yönetilmesi zor bir maçtan çıkıp o mücadelenin buraya yansımaması beni şaşırttı. Beklediğimiz mücadeleyi ortaya koyamadık. Rakip ne kadar baskı yaparsa yapsın bizim rakibe karşı tepki göstermemiz gerekiyordu. Ne yazık ki göstermedik" ifadelerini kullandı.

"Toparlayacak önlemler almamız lazım"

Sarı lacivertli takımın düzlüğe çıkması için bazı hamleler yapılması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hedefler için kaçınılmaz bir yönetim planı yapmak zorundayız. Çok kısa bir süre kaldı ve bu kısa süreyi Fenerbahçe'nin lehine toparlayacak önlemler almalıyız. Bu, takım içindeki oyuncuların tutumu ve bizim onlara desteğimizle olacak" dedi ve ekledi:

"Fenerbahçe'nin sezon başından beri bu krizin içinde olmasının sorunlarının hala devam ettiğini görüyoruz. Bu 5 haftada çok hızlı bir şekilde toparlanıp Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönem için hem moral olarak hem fizik olarak daha iyi yerlere gelmesini sağlamalıyız."

"5 hafta var"

Genç oyuncuların yaşayabileceği sorunlara dikkat çeken Yanal, "Geldiğimizden beri yaklaşık 90 antrenman yaptık. Bunun yaklaşık 40 tanesini genç oyuncularla yaptık. Çok sayıda genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırdım ama şu an onları bu ortamda oynatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onları kazanayım derken kaybedebiliriz" cümlelerini kullandı.

Bazı hamleler için 5 haftanın kaldığını ifade eden Ersun Yanal, "Radikal eylem kararları için 5 hafta var. Bu kararları almak için de yönetilmesi gereken bir süreç ve bulunduğumuz bir yer var. Bunun için de oyuncularımızla görüşüp ne yapacağımıza dair kararları almamız gerekiyor" diyerek röportajını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 'u konuk edecek.