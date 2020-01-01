Ersun Yanal: "Ayarları düzeltin, ayaklarınızı denk alın!"

Ersun Yanal, 1-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam hakem kararlarını eleştirirken, "Futbolun içinde kalmak ve futbolu konuşmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çok mu iyi oynadık? Hayır. Çok mu etkiliydik? Hayır. Ama futbolun dışında da şeyler var. Tabii ki hakem hata yapabilir. Biz de hata yapıyoruz. Ama teknolojik ortamda bazı uygulamalar geliştiriyoruz. Neden bir standart oluşturamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz, sonunu nasıl getireceksiniz?" diye konuştu.

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Yapılan hataların açıklamasının yapılması gerektiğini savunan Yanal, şöyle devam ettİ: "Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi artık! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Kimse kusura bakmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe çok büyük bir camia, her şeyin üstünden gelir ama ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın! Eşitlik ve adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunu yapamayacaklarsa, yapacak olanlar gelsin."

Daha fazla takım

"VAR'daki adam ya uyuyor, ya çekirdek çitliyor!"

Yanal, düzenlenen basın toplantısında da tepkisini sürdürürkeni, "Adaletin olmadığı bir yerde futbol da olmaz hiçbir şey de. Fenerbahçe idari kararlarla adil olmayan yöntemlerle yönetilecek bir camia olamaz, mümkün değildir. Herkes bu konuda ayağını denk alacak. Futbol ortamı ciddi gerilmeye başladı. Biz hakemlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Onları alıp burada kağıt parçası gibi o tarafa bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verebilir, saygı duyarız. Avrupa'nın en iyi VAR sisteminin olduğunu falan iddia ediyoruz. VAR'a gitmeniz gereken pozisyonda gitmiyorsunuz. Biz kötü oynayabiliriz ama sen benim hakkımı nasıl yersin. Bu hakkı yiyorsan bunu kim ödeyecek? Bu iş selfie çektirmeye benzemez. Bu iş, ciddi bir iştir. Bu iletişim nasıl gerçekleşmiyor. Bana VAR'dan haber gelmedi diyorsa VAR'daki adam ya uyuyor ya da çekirdek mi çitliyor, ne yapıyor" dedi.

"Bizi istemiyorlarsa bir süre dinlenelim"

Futbolda bir kaos ortamı olduğunu savunan Yanal, "Kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın. Niye hep konuşuyoruz bunu. Sizlerde bu konuyu değerlendirin. Medya bu konuda önder, topluma halka anlatan. Lütfen bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolunun adaleti için. Bizi istemiyorlarsa bir süre dinlenelim. Bir baypas yapsınlar. Fenerbahçe büyük bir camia, ciddi olmak lazım." diye konuştu.

Ersun Yanal, "Ligden çekilmeyi mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu büyük bir karar. Lafın gelişine göre kullanılır. Bu bizim kararımız olamaz. O kadar canın yanıyor ki artık. Futbol bir adalet içinde yapılmalı. Bu oyun oynanırken kural değişmez. Yarıda kural değişti. Kalecilerin ayaklarına bakılmaya başlandı. Bir de böyle düşünün." cevabını verdi.