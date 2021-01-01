Ersin Destanoğlu gelecek vadeden futbolcular listesinde beşinci sırada | Kubo, Rodrygo, Eric Garcia'yı geride bıraktı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, performansıyla futbol dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

CIES, bu haftaki yeni araştırmasında dünyanın birçok ligini taradı ve gelecek vadeden futbolcuları listeledi. Oyuncuları doğum yıllarına göre dört farklı listeye ayıran kurum, 2001 doğumlularda 5. sırayı Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na verdi.

Liste, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlandı. Ersin'in de yer aldığı 2001 doğumlular listenin ilk sırasında Arsenal'dan Bukayo Saka yer aldı. Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood ikinci, Monacolu Benoit Badiashile ise üçüncü oldu.

Ersin'in yer aldığı listede ilk beşe giremeyen oyuncular arasında Japon yıldız Takefuso Kubo, Real Madrid'in genç yeteneği Rodrygo ve Barcelona'nın peşinden koştuğu Manchester City stoperi Eric Garcia da yer alıyor.

Umut vadeden 2001 doğumlu oyuncular

Oyuncu Kulüp Ülke Bukayo Saka Arsenal İngiltere Mason Greenwood Manchester United İngiltere Benoit Badiashile Monaco Fransa Myron Boadu AZ Alkmaar Hollanda Ersin Destanoğlu Beşiktaş Türkiye

2000 doğumlu oyuncular için hazırlanan listede ise Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Jadon Sancho zirveye çıktı. Sancho'yu Bundesliga'da yer alan diğer yıldızlar; Bayern Münih’ten Alphonso Davies ve Borussia Dortmund'dan Erling Haaland takip etti.

Umut vadeden 2000 doğumlu oyuncular

Oyuncu Kulüp Ülke Jadon Sancho Borussia Dortmund İngiltere Alphonso Davies Bayern Münih Kanada Erling Haaland Borussia Dortmund Norveç Sven Botman Lille Hollanda Vinicius Junior Real Madrid Brezilya

2002 doğumlu oyuncular sıralamasının en üstünde Barcelona’dan Pedri González yer alıyor. St. Gallen’den Leonidas Stergiou da onu takip ediyor.

Umut vadeden 2002 doğumlu oyuncular

Oyuncu Kulüp Ülke Pedri Barcelona İspanya Leonidas Stergiou St. Gallen İsviçre Jeremy Doku Rennes Belçika Giovanni Reyna Borussia Dortmund ABD Eduardo Camavinga Rennes Fransa



2003 veya daha sonra doğan futbolcular için hazırlanan listenin zirvesi Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz'e ait. İkinci sırada Borussia Dortmund’dan Jude Bellingham yer alıyor.

Umut vadeden 2003 ve sonrası doğumlu oyuncular

Oyuncu Kulüp Ülke Florian Wirtz Bayer Leverkusen Almanya Jude Bellingham Borussia Dortmund İngiltere Isak Johanesson Norrköping İngiltere Harvey Elliot Blackburn Rovers İngiltere Fabricio Diaz Liverpool Montevideo Uruguay

Ersin Destanoğlu bu sezon ne yaptı?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, geçen sezonun sonunda devraldığı Beşiktaş kalesini bırakmadı. Sezon başında birçok taraftarın ve yorumcunun şüpheyle baktığı genç oyuncuya Sergen Yalçın güven duydu ve ona eldivenleri verdi. Ersin bu sezon 24 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 10'unda rakiplere gol izni vermedi.