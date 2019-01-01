Ersel Uzğur: Maçın önüne geçen bir hakem yönetimi vardı

Ersel Uzğur, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakem Bülent Yıldırım'ın yönetimini eleştirdi.

Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 2-1 kaybettikleri maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Uzğur'un açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sahanın her yerinde baskı uyguladık, pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk ama hemen arkasından beraberlik geldi. Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarına böyle pozisyonlar verirseniz golü atarlar."

"Maçın önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Çok kötü yönetim sergiledi. Böyle bir hakem yönetiminin olduğu bir maç geçirdiğimiz için üzgünüz. Mücadelemiz iyiydi, en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılabilirdik."