Ersan Gülüm: Beşiktaş zor günlerimde yanımda oldu

Beşiktaş’ın eski futbolcusu olan ve şu anda Western United’da oynayan Ersan Gülüm, Avustralya medyasına konuştu.

’nın Melbourne şehrinde dünyaya gelen Türk futbolcu, The Sydney Morning Herald’dan Anthony Colangelo'ya verdiği röportajında çocukluğundan Beşiktaş günlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Arkadaşı ve menajeri Ezel Hikmet tarafından 17 yaşında Hume City’nin seçmelerine götürülen Ersan, “Diğer çocuklar bu seçmelere aylardır katılıyordu, bense sonuncusuna gelmiştim. Hoca beni son 10 dakika oynattı. Ben de 1 gol 1 asist yaptım. Adil değildi biliyorum ama o zamanlar sistem farklı işliyordu. Hoca bende bir şey görmüştü, o yüzden seçmeleri geçtim. Çok şaşırdım, hazır değildim” diyerek kariyerine nasıl başladığını anlattı.

Ersan, Hume City ile İngiltere’ye turnuvaya gitmişti. Ezel Hikmet de o zamanlar Süper Lig’de oynayan Manisaspor’u çalıştıran Ersun Yanal ile iletişime geçti ve Ersan’ı İstanbul’a götürerek seçmelere soktu.

Hikmet, o günü şöyle aktarıyor: “Ersan uçağını kaçırdı, bildiğimiz Ersan işte. 15 saat havalimanında bekledim, nerede olduğuna dair bir fikrim yoktu. En sonunda hiçbir şey olmamış gibi geldi ve ‘Naber ya?’ diye sordu. ‘İyiyim, hangi cehennemdeydin?’ diye çıkıştım. Bu gamsız tavrı, kariyeri boyunca duran toplarla baş etmesinde ona çok yardımcı oldu.”

İşte Ersan’ın Süper Lig kariyeri 2006’da böyle başladı. 2007-08 sezonunun devre arasında ’a, sonrasında Ağustos 2018’de ’a gitti ve 2010 yılında Beşiktaş’a kiralandı. 2011’de ise siyah beyazlı ekiple sözleşme imzaladı.

"Bugün Beşiktaş'a gitsem hoş karşılarlar"

2011’de ve 2012’de sezon öncesinde çapraz bağları yırtılan Ersan Gülüm, kariyerinin bittiğini düşünürken ailesinin ve kız kardeşinin İstanbul’a taşınarak kendisine destek olduğunu ve onu yeniden ayağa kaldırdığını ifade etti.

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2012’de Beşiktaş’ın "Feda" sezonunda maaş indirimini kabul eden ilk oyuncu olan Ersan Gülüm, taraftarların da büyük takdirini toplamıştı. “Beşiktaş zor zamanlarımda benim yanımda olmuştu. İki dizimden de sakatlandığım zamanlarda kolayca benden vazgeçebilirlerdi. Bu iyiliklere karşılık vermenin en iyi yolu maaşımda indirime gitmek ve kulübüme yardım etmekti. Taraftarlar nasıl tepki verir bilmiyorduk. Onlarsa kulübüme öncelik vermemden çok hoşlandı. Bugün Beşiktaş’a gitsem, herkes beni çok iyi karşılar ve çay ya da kahve içmeye çağırırlar. Ailem Beşiktaş’tan iyi şartlar altında ayrılmamı istemişti ve biz de bunu başardık.”

Adanaspor’da oynadığı dönemde Avustralya Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyleyen ancak ikinci ligde oynadığı için davet edilmeyen Ersan, Beşiktaş’a gittikten sonra A Mill Takım’ın kendisine çok ilgi gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Beşiktaş gibi büyük bir kulüpteyseniz ve neredeyse her hafta oynayan bir Türk futbolcuysanız; A Milli Takım’ın size gelen davetini geri çeviremezsiniz. Ben o toprakların ekmeğini yiyordum. Şimdilerde bu bir sorun olmayabilir ama o zamanlar zordu. Eğer Avustralya’yı seçseydim medya beni ateşe atardı. Taraftarlara kötü görünürdüm ve onlar da üstüme gelirdi. Aldığım karar geri teperdi.”