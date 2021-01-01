Erol Bulut'tan transfer açıklaması: İki transfer yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçının ardından transfer hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Ziraat Kupası son 16 turunda 'yı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran 'nin teknik direktörü Erol Bulut, maç sonunda yayıncı kuruluşn sorularını yanıtladı. Hem maçı değerlendiren hem de transfer hakkında sorulan soruları yanıtlayan Erol Bulut şunları söyledi:

"İki takım da birbirine pozisyon vermemeye çalıştı. Süre geçince oyun açıldı. Duran toptan pozisyonu iyi değerlendirdik, golü attık. Her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defansta iyi işler yapıyoruz, bazen hücumda son şutlarda daha isabetli olmamız gerekiyor. Oynanan oyundan memnunum. Üst üste 5 galibiyet aldık ama devamını da getirmek istiyoruz. Bir, iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Şartların elverdiği biçimde transfer yapacağız."

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında da katılan Bulut, genç futbolcuları Ömer Faruk hakkında sorulan soruya, "Kendisi yetenekli, iyi bir futbolcu. Biz kendisi için elimizden geleni yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile yaşadığı pozisyonu da değerlendiren Bulut, şunları kaydetti:

"Mert Hakan profesyonel bir futbolcu. Biraz canı yanmış olabilir ama Fenerbahçe'nin futbolcusu. Aytaç kafasına tekme attı bunu hakem görmedi VAR'dan da görmediler. Görülmesi gerekirdi, ikisi de kırmızı kart. Orada oyuncumuz bir reaksiyon gösterdi ama bunu kendisiyle yarın oturup konuşacağız."

Erol Bulut, sol kanat oyuncuları Diego Perotti'nin takımdan ayrılması durumunda o bölgeye bir takviye yapacaklarını da açıkladı.