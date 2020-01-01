Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri: Yakında açıklama gelecek

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Erol Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bütün sezon sahaya karakter koydular. İlk 5’in içinde olduk. yeni sezonda ’nde ön eleme oynayacak. Hepsine teşekkür ediyorum. Başkana, yöneticilere ve bütün Alanyaspor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

Erol Bulut, A Spor muhabirinin 'Yeni sezonda 'yi mi çalıştıracaksınız?' sorusuna ise "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi göreceğiz. Birkaç gün oturup kafa dinlemek gerekiyor" yanıtını verdi.

Küme düşmenin kaldırılması hakkında da konuşan Erol Bulut, "TFF sanırım salgın nedeniyle böyle bir karar aldı. Bu karara saygı duymak gerekiyor. Ama 21 takımın olması 40 maç demek. Kupası maçları var. Avrupa'ya gidecek takımların maçları var... Fikstür baya yoğun geçecek. Hafta içi maçları olacak. Transferleri erken yapabilmek önemli. Yeni sezona hazırlanmak için kısa bir zaman var" ifadelerini kullandı.