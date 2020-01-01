Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'tan önemli mesajlar...

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, adının ile anılması hakkında konuştu.

TRT Spor'un Instagram canlı yayınına konuk olan başarılı teknik adam Fenerbahçe iddiaları hakkında şöyle konuştu: "Her zaman söyledim, kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı, benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır."

Bulut, en beğendiği teknik direktörü ise şöyle açıkladı: "Beni Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar ama onunla aynı tarz oynadığımızı düşünmüyorum. Benim en beğendiğim teknik direktörlerden birisi Massimiliano Allegri."