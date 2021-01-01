Erol Bulut'tan açıklama! Yeni adresi neresi olacak?

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, yeni takımını belirlemek için acele etmiyor.

2020/2021 sezonuna Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak başlayan ancak daha sonra beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle görevden alınan Erol Bulut'un yeni adresi merak konusu.

Başarılı çalıştırıcının ismi Yunansitan'dan AEK ve Süper Lig'den Gaziantep FK ile anılıyor.

Erol Bulut neler söyledi?

NTV Spor'a konuşan 46 yaşındaki teknik direktör kararını sezon sonunda vereceğini ifade etti.

"Sezonun sona ermesini bekliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek teklifleri değerlendirerek, geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim."

Erol Bulut, Fenerbahçe'de ne yaptı?

Sezona transfer rekoru kırarak giren Fenerbahçe'de Erol Bulut, 34 karşılaşmaya takımın başında çıktı.

Sarı - lacivertliler bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, beş beraberlik ve sekiz mağlubiyet aldı.

Erol Bulut'un kariyerinden satırbaşları

Futbolculuk kariyerinin ardından ilk antrenörlük deneyimini Elazığspor'da yaşayan Erol Bulut, 2014 yılında dönemin Başakşehir FK Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılığına getirildi.

2017 yılına kadar Başakşehir'de kalan genç antrenör ilk teknik direktörlük deneyimini ise Yeni Malatyaspor'da yaşadı. Doğu Anadolu ekibiyle başarılı olan Bulut ardından Alanyaspor'un yolunu tuttu.

Alanyaspor'a Türkiye Kupası'nda final oynatmayı başaran Erol Bulut, 30 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'nin başına geçmişti.