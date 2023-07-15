Galli yıldız Ramsey, Erol Bulut'un hocası olduğu Cardiff City'ye geri döndü.

NE OLDU? Fransız ekibi Nice ile olan sözleşmesi geçen ay sona erdikten sonra serbest oyucu statüsünde olan Ramsey, 32 yaşında kariyerine başladığı Erol Bulut'un teknik direktörü olduğu Cardiff'e muhteşem bir dönüş yaptı.

BÜYÜK RESİM: The Sun, Ramsey'in rüyasını gerçekleştirmek ve memleketinin takımında oynayarak kariyerine son vermek için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirdiğini bildirdi. Ramsey, 2008'de Galler kulübünden 17 yaşında Arsenal'e katıldı.

NE SÖYLEDİLER: BBC Sport'a göre Ramsey, transferle ilgili şunları söyledi: "Nihayet buraya geri dönmek inanılmaz bir duygu. Her zaman bir gün geri döneceğimi düşünmüştüm ve şimdi bunu yapmak için mükemmel bir zaman. Ailemi ve tanıdık yüzleri görmek harika, bu yüzden şimdi geri döndüğüm için çok mutluyum. Geçen yıl burayı çok özledim, bu yüzden onların etrafında olmak benim için önemliydi.

"Açıkçası ben bir Cardiff City taraftarıyım ve uzakta olduğumdan bu yana geçen yıllar boyunca onları izlerken, Premier Lig'de olmak ve Cardiff'i büyük sahnede temsil etmek gibi hayalim vardı. Bazı puan kayıpları yaşadık, ama bazı büyük zirvelerimiz de oldu. Bu benim hedefim, takım arkadaşlarıma ve bu kulübü tekrar zirveye çıkarmak için yardım etmek istiyorum.

"Geçmişte birçok kez söyledim. Cardiff'e, taraftarlara, ben burada genç bir çocukken kulüpte bulunan herkese çok şey borçluyum. Şimdi başladığım yere geri döndüm. Bu takımın bir parçası olmak mükemmel. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşacağız ve bundan daha iyi bir duygu olamaz."

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RAMSEY İÇİN SIRADA NE VAR? Ramsey, bir dünya yıldızı olduğu dönemdeki futbolunu oynayarak Cardiff'in Premier Lig'e dönmesine yardımcı olmayı hedefleyecek.