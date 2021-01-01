Erol Bulut: Maçın kontrolü 120 dakika boyunca bizdeydi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e uzatmalarda kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, elenmeyi hak etmediklerini söyledi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Tur atlamak isterdik. Maçın kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık. Maçın 45. dakikasında yaptığımız basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Kalan bölümde 10 kişi oynamamıza karşın elimizden geleni yapmaya çalıştık ve 1-1'i yakaladık. 96. dakikada rakibimiz orta yapmak isterken kaleye giden bir top var. Nitekim o şekilde kaybettiğimiz bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Bulut, Başakşehir karşısında kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesiyle ilgili bir soruyu, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yorgunluk halini göz önünde bulunduruyoruz. Altay, fazla maç oynadı ve yorgundu. Bu yüzden Harun Tekin'i değerlendirdik" şeklinde yanıtladı.