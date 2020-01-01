Erol Bulut: Fırsatları değerlendiremeyince işiniz zorlaşıyor

Gençlerbirliği'ne tek golle mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, mağlubiyeti yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerine bağladı.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği 'ne 1-0 mağlup olan Aytemiz 'un teknik direktörü Erol Bulut, maç içinde yaptıkları basit hatadan dolayı gol yediklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün kendi stadında 3 puan almak isteyen bir takımları olduğunu belirtti.

Maçın istedikleri gibi başladığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı olmazdı. Kontrataktan yakalandığımız birkaç pozisyon vardı. Nitekim rakibin de o kontrataktan attığı bir gol oldu. İşimiz biraz daha zorlaştı. Son bölümde Djalma Campos'un arka adalesinde sorun olunca 10 kişi oynadık ama önemli olan yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz. Onları değerlendiremeyince işiniz zorlaşıyor. Bugün de böyle bir gündü."

Bugüne kadar yürüdükleri yolda çok iyi işler yaptıklarını aktaran Bulut, yaşadıkları mağlubiyetten de ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

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Yaptıkları hataları düzeltmek için daha oynanacak maçlarının olduğunu belirten Bulut, "İnşallah bu hataları bir daha yapmayız. Hücum yaparken tedbiri elden bırakmamak lazım. Ne olursa olsun ufak tefek hatalar da yaptığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün olduğu gibi. Ufak hatadan bir gol oldu ve nitekim maçı kaybettik." diye konuştu.

Bir basın mensubunun kadroda yer almayan oyuncuları sorması üzerine Bulut, Siopis ve Salih Uçan'ın sakatlıklarının bulunduğunu belirtti. Bulut, Nsakala'nın ilk 11'de oynamamasının nedenini ise son maçtaki performansına bağladı.