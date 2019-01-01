Erol Bulut Fiorentina iddialarına cevap verdi

Yeni Malatyaspor'un genç teknik adamı, Fiorentina'nın takımını takip ve analiz ettiğini duyduğunu söylerken resmi

Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, adının son günlerde ile anılması hakkında açıklamada bulundu.

Genç teknik adam, İtalyan ekibinin kendilerini analiz ettiklerini duyduğunu belirtti:

"Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var."