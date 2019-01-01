Erol Bulut Fiorentina iddialarına cevap verdi
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AA
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, adının son günlerde Fiorentina ile anılması hakkında açıklamada bulundu.
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Genç teknik adam, İtalyan ekibinin kendilerini analiz ettiklerini duyduğunu belirtti:
"Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var."