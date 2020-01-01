Erol Bulut: Enner Valencia bizimle gerçek seviyesine çıkacak

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile yaptığı hazırlık maçının ardından yeni transfer Enner Valencia hakkında açıklamalarda bulundu.

'de teknik direktör Erol Bulut, 1-1 berabere biten maçının ardından konuştu.

"Maçın başında serbest atıştan yemememiz gereken bir gol yedik," diyen Bulut, "Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Biz çok sayıda gol pozisyonuna girdik, değerlendiremedik. Rakibin bir-iki tane gol pozisyonu vardı. Baskılı oynamak istedik, alanları daraltmak istedik. Bunları iyi bir şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

Bulut ayrıca Enner transferinden memnun olduğunu söyledi. "İnşallah iki-üç transfer daha gelecek," diyen Bulut, "Valencia da bizimle gerçek seviyesine çıkacak. İyi bir futbolcu. 'da oynadı. Meksika'da lig öyle kolay değil, zor bir lig. Valencia önde basan, rakibe pres yapan bir oyuncu. Belki fazla uzun değil ama kafa golleri de olan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.