Erol Bulut Cisse'nin kaçırdığı penaltıyı yorumladı

Cisse'nin kaçırdığı penaltıyla Fenerbahçe karşısında öne geçme fırsatını tepen Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut o anları anlattı.

deplasmanından 1 puanla dönen 'da teknik direktör Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bulut, Cisse'nin kaçırdığı penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istediğini ancak Senagalli oyuncunun insiyatif alarak attığını belirtti. Genç teknik adamın açıklamaları şöyle;

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da pozisyonlar buldu, tempolu bir oyun oldu. İkinci penaltıyı atabilseydik bugün üç puan almış olacaktık. Ama bunlar futbolda oluyor."

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"Kararı hakemler veriyor. VAR sistemi de var. Penaltı olanları veriyorlar, olmayanları vermiyorlar. Söylenecek bir şey yok."

"Bizim için hem lig hem kupa önemli. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Ona hazırlanacağız. İnşallah iyi oynayıp turu atlarız."

"Bakasetas'ın penaltı atışını atmasını ben istedim. İkinci penaltılarda futbolcular her zaman tedirgin olur. Bu yüzden Bakasetas'ın atmasını istedim. Ama Cisse kendine güvendi, atmak istedi ve maalesef kaçırdı."