Erol Bulut: 3 büyüklere hazırım

Adı büyük takımlarla anılan Erol Bulut ortamı ve baskıyı kaldırıp başaralı olacağını ifade etti.

Son dönemde adı özellikle 'yle anılan Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 büyüklerde görev yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Fatih Terim'e kasıtlı bir hareketinin olmadığını belirten Bulut, ligin de standart şartlarda bitmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'e konuşan deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle;

Haberin devamı aşağıda

"Her şeye hazırım"

"Bir teknik adam her gittiği kulüpte başarılı olmak, kupalar kazanmak ister. Fenerbahçe, , Beşiktaş ve kulüpleri nerede bir kupa varsa her zaman o kupayı almak ister. Ben 3 büyük kulübe hazır olduğumu, o ortamı ve baskıyı kaldırıp başarılı olacağımı daha önceki röportajlarda dile getirmiştim. Her şeye hazırım."

"Ben bu tip bir insan değilim"

(Gol sevincini Fatih Terim'e karşı yaptığı iddiası) "Bu kesinlikle doğru değil. Sosyal medyada o görüntüyle ilgili çok yanlış yorumlar yapıldı. Ben bu tip bir insan değilim. Orada normal bir sevincim oldu. Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Sanki ben kasıtlı yapmışım gibi lanse edildi. Orada kesinlikle öyle bir düşünce ve niyet yok. O doğal bir sevinçti."

"5-6 haftada sezon tamamlanır"

"Güvenli ve sağlıklı bir ortam oluştuğunda en doğrusu liglerin devam etmesi, sonuçlanması. Geride kalan 8 hafta var. Haftada 2 maç çarşamba-pazar oynayalım ve lig tamamlansın. Bu da 1 aylık bir süre zarfı demek. Bir de kupa var. Kısaca 5-6 hafta içinde sezonu tamamlayabileceğimizi düşünüyorum.

Daha fazla takım

(Süper Lig bu şekilde tescil edilmeli mi?) "Bu kesinlikle adil ve doğru olmaz. Hiç kimse bunu kabul etmez, edenler de yanlış bir yapmış olur. Play-off da adaletli olmaz. Onun yerine lig tamamlanmalı."