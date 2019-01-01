Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması: Teklif almadık

Kaysersipor Başkanı Erol Bedir, pek çok takımın yakından takip ettiği Deniz Türüç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaysersipor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Deniz Türüç, başta Süper Lig'in büyükleri olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alıyor.

26 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan transfer dedikodularını cevaplayan Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için teklif almadıklarını ifade etti.

A Spor'a yaptığı açıklamada "Deniz'le ilgili bize yapılan teklif yok" diyen Bedir, "Deniz 3 büyüklere de yakışır, Avrupa'ya da yakışır" sözleriyle başarılı oyuncuya övgüler yağdırdı.

Deniz Türüç için yapılan ransfer görüşmelerine değinen Erol Bedir, "Deniz'in maaşını sordular söyledim. Sözleşmesinde yazan serbest kalma maddesinin ücretini sordular. Herhangi bir teklif almadık" diyerek sözlerini tamamladı.

Deniz Türüç, 2018/19 sezonunda Kayseri ekibinin formasıyla çıktığı 26 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 5 asist yaptı.