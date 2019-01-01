Erol Bedir: Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayız
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç transferinin bugün ya da yarın büyük ihtimalle netleşeceğini söyledi.
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bedir, "Biz Deniz'e 'Kamptan sonra Kayseri'de başlayacak lig öncesi çalışmalarımıza kadar bir kulüple anlaşırsan bunu değerlendiririz' dedik. Ama Kayseri'de yeniden çalışmaya başladığımız andan itibaren Deniz, bizde lige konsantre olmalı. Menajerlerinin Fenerbahçe ile görüştüğünü duyduk. Biz zaten öncesinde Ali Koç'la ve Deniz'le ilgilenen diğer kulüplerle görüşmüştük. Takımımız izinli, izin bitinceye kadar Deniz, Fenerbahçe ile anlaşırsa biz zorluk çıkarmayız" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giyerken 3 gol attı, 5 asist yaptı.