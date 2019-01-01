Erol Bedir, Deniz Türüç'ün bonservis bedelini açıkladı!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Erol Bedir, 'in 29. haftasında 3-1 kaybettikleri maçında aleyhlerine hakem hatası olduğunu savunarak, rakipleri aleyhine derbisinde yapılan hataların telafi edildiğini ileri sürdü.

Bedir, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'a çok eksik gelmiştik. 6-7 oyuncumuz yoktu. İlk 11'i zor kurduk. Maçta 7-8 pozisyon bulduk. Bunlar bizim beceriksizliğimiz, atamadık." diye konuştu.

Galatasaray aleyhine geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde hata yapıldığını öne süren Erol Bedir, şunları kaydetti: "Maalesef geçen hafta yanlış yapılan takıma karşı, bize yanlış yapılarak onun ödetilmesi gibi bir hesap görüldü. Halbuki biz bu işin içinde yokuz. Geçen hafta Galatasaray'a karşı faulden bir gol atılmış olabilir. Hakem hata yapmış olabilir. Hakkaniyet açısından bir hatayı başka bir hata ile telafi etmek doğru olmasa gerek. Buraya top oynamaya geldik. 20. dakika Emre Akbaba dünyanın neresine giderseniz gidin tekvando yaptı, karşılığı kırmızı karttır. O ara skor 1-1 idi. Galatasaray 10 kişi kalacaktı. Zaten iyi oynayıp pozisyon buluyorduk. Muhtemelen biz galip gelecektik. Sonrasında Feghouli'nin Kucher'e yaptığı kırmızı karttı. 75-80. dakikada Kravets'e arkadan ceza sahası içinde yapılan bir hareket var, bana göre penaltı ve kırmızı kart."

"İsterdim ki Terim, hakemle beraber el sallasın..."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, takım kaptanlarından Umut Bulut'un köprücük kemiğinin kırıldığını aktararak şöyle devam etti: "Umut'un köprücük kemiği kırıldı, sezonu kapattı. Ceza sahası içinde arkadan müdahale var ama faul bile çalınmadı. Sanki bir başka ülkeden maç yapmaya gelmiş bir takımla bu ülkenin asli veya esas takımları maç yapıyormuş gibi, hiç kimsenin taç vermeye bile gücünün yetmediği bir maç oynadık. Maçın bitimine doğru Galatasaray taraftarı takımlarını destekledi. Hocamıza (Fatih Terim) 'Büyük hoca, imparator' diye tezahürat yaptı. O da el salladı. Takımını iyi hazırlamıştı, bizi yendi. Ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın, beraber el sallasınlar. Genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazımdı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Onların bu işin içinde dahlinin olduğunu da düşünmüyorum. Oynadılar ve kazandılar ama keşke hakkaniyetli bir ortamda onlar 10 kişi kalsaydı, verilmeyenler verilseydi, çalınmayanlar çalınsaydı acaba böyle mi olurdu."

"Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı hakem hatasıyla puan kaybetti"

Erol Bedir, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini hakem hatasıyla kaybettiğini ileri sürdü.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kaybettiği puanın faturasını kendilerinin ödediğini iddia eden Bedir, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı galip gelecekken bir hakem hatasıyla puan kaybetti. Bir hata başka bir maçta telafi edilmez. O zaman iki hata olur. Maç başlar başlamaz hakem o kadar kararlı ve netti ki bizim burada galip gelmemiz, puan almamız mümkün değildi. Penaltı ve ikinci sarı kart doğru ama ondan önce Emre Akbaba'nın kırmızı kartla atılmaması yanlıştır. Biri bana 'Emre Akbaba'nın yaptığı kırmızı kart değil.' desin. Biz şampiyonluk mücadelesi içinde yokuz. Galatasaray'ın veya diğer takımların kaybettiği puanların müsebbibi değiliz ama bunun faturasını biz ödedik."

Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, Deniz Türüç ile ilgili bir transfer teklifi almadıklarını söyledi.

Deniz'in yerliler içinde adından en çok söz ettiren futbolcu olduğunu anlatan Bedir, "Deniz'in adının transferde geçmesi normaldir. Bu bize gurur da verir. Şu ana kadar ne 'den ne de yurt dışından bir yöneticiyle görüşmemiz oldu. Kimsenin bize bir teklifi yok. Bir teklif gelirse, bugünkü maçta olduğu gibi kendi futbolcumuzla ilgili bize de söz hakkı verirlerse gerekeni söyleriz. Deniz, 10 milyon avro getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir. Burada Deniz'in de fikri çok önemli. Sezon bittikten sonra takımımızın durumuna bakıp konuşuruz." şeklinde görüş belirtti.