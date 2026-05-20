Vincent Heilmann, Heracles Almelo'nun yeni baş antrenörü oldu. Kulübün kendi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, 29 yaşındaki antrenör gerekli belgelerini aldı ve kulüpte teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Ernest Faber'in yerine geçecek.

Heracles, bu sezona Bas Sibum'un teknik direktörlüğünde başlamıştı, ancak işler pek yolunda gitmedi. Ekim ayı sonunda, Roda JC'nin eski teknik direktörü Almelo'da görevinden alındı.

Hendrie Krüzen'in ardından birkaç puan toplayabilmesi üzerine, Faber teknik direktör ve teknik direktör olarak atandı. Heilmann ise PSV'den yardımcı antrenör olarak transfer edildi.

İkili, sonunda küme düşmeyi engelleyemedi: Heracles, VriendenLoterij Eredivisie'yi son sırada tamamladı ve ikinci ligde bir sezona hazırlanıyor.

Beklendiği gibi, Heilmann şimdi baş antrenör oldu. Kısa süre önce antrenörlük lisansını aldı.

Heilmann, kulübün web sitesinde şöyle diyor: “Kulüp ve ben şimdi hedef odaklı bir şekilde bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Heracles Almelo’yu, büyük bir bağlılık ve potansiyele sahip bir kulüp olarak tanıdım.”

"Kulüple ilişkili herkes için zor bir dönem oldu, ancak ilk andan itibaren kulüpten, teknik kadrodan, oyunculardan ve taraftarlardan güven hissettim. Bu bana geleceği birlikte inşa etmek için büyük bir enerji verdi," diye bitiriyor.



