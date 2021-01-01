Erling Haaland'ın alternatifi Romelu Lukaku

İngiliz ve İtalyan basına göre Erling Haaland'ı kadroya katmak isteyen kulüpler Dortmund ile anlaşamazsa Romelu Lukaku'ya yönelecek.

Borussia Dortmund formasıyla attığı gollerle dünya futbolunun gündemine oturan Erling Haaland, birçok dev takımın transfer listesinde ilk sırada yer alsa da Alman ekibi Norveçli yıldızı satmaya yanaşmıyor.

Hem İngiliz hem de İtalyan basınıysa Haaland'ı kadroya katmak isteyen devlerin Dortmund ile anlaşamaması halinde rotayı Inter'in şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan Romelu Lukaku'ya çevireceğini öne sürüyor.

İngiliz basınından Telegraph Chelsea'nin Thomas Tuchel'in kadroda görmek istediği Haaland'ın transferinde mutlu sona ulaşaması halinde eski oyuncusuna yöneleceğini belirtirken, Corriere dello Sport da Barcelona'nın da benzer bir fikre sahip olduğunu savundu.

Lukaku Koeman ile çalışmıştı

İtalyanların iddiasına göre hücumda Messi'nin yükünü azaltmak isteyen Katalan devi Haaland'u kadroya katmayı başaramazsa Inter'in kapısını çalarak, Lukaku için resmi teklif yapacak.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın 2016-2017 sezonunda Everton'da Belçikalı golcüyle birlikte çalışmış olması da iddiaları güçlendiren bir diğer etken oldu. Hollandallı teknik direktörün yönetimindeki Lukaku Premier Lig'de sezonu 37 maçta 25 golle tamamlamış ve kariyerinin en yüksek lig golü sayısına ulaşmıştı.

Inter'in kilit oyuncusu

Tüm bu iddialara rağmen Lukaku'nun performansından oldukça memnun olan Inter yönetiminin, Antonio Conte'nin sisteminde kilit bir rol oynayan golcü oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Bu sezon Serei A'da çıktığı 26 maçta 19 gol kaydeden Lukaku, bu karşılaşmalarda sekiz de asist yaptı ve takımının ligin zirvesine çıkmasında başrolü oynayan isim oldu.

2019'da Manchester United'da 74 milyon euro karşılığında transfer edilen Lukaku özellikle sırtı dönük oyunuyla Conte'nin 3-5-2 dizilişinde önemli bir yere sahip. Inter'in rakip yarı alana yerleşmesinde ve üçüncü bölgeye geçişlerinde önemli rol oynayan Belçikalı oyuncu, ülkesi için de 90 maça çıkarken 58 gol attı.

Chelsea kullanamadı

Altyapısında yetiştiği Anderlecht'te yakaladığı çıkışın ardından ilk transferini Chelsea'ye yapan ancak Londra ekibinde yeterince forma şansı bulamayan Lukaku, Chelsea tarafından ilk olarak West Bromwich Albion'a kiralanmıştı.

2013-2014 sezonunda döndüğü Chelsea'de bir kez daha kadroda düşünülmeyen Lukaku, Everton'a önce kiralık sonrasındaysa bonservisiyle gönderilmişti.