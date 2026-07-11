Erling Haaland… Valhalla’da bahis diye bir şey yoktur

Yazan: Kirillos Daoud

Küresel medya devleri tarafından, eline ne geçerse onu mahveden asi bir çocuk olarak sunulan bu dev, spontane ve doğal anlarda sanki futbol oynamayan, iri yarı bir çocuk değil de, varlığıyla çevresindekilere tehlike arz eden bir canavar gibi gösteriliyor.

Henüz üçüncü on yılının ilk yarısını bile tamamlamamış genç bir adam, mevcut futbol sisteminin yıldızlar için belirlediği tüm uluslararası standartları alt üst etti. Bu sistem, pek çok yeteneği ezip geçirdi ve onlara futboldan çok daha büyük hesaplar yükledi; hatta milliyetçilik ve aidiyet kavramlarını da çiğnedi. Böylece oyuncu, artık kulübünün ya da milli takımının değil, bütçeleri bazı küçük ülkelerin bütçelerini aşan reklam ve bahis şirketlerinin malı haline geldi.

Borussia Dortmund’da profesyonel futbolcu olarak geçirdiği ilk sezonunda 76 maçta 62 gol atarak muazzam bir gol ortalaması yakalayan bu oyuncu, büyük uluslararası kulüplerin dikkatini üzerine çekti ve şu anda bunlardan biri olan Manchester City’de forma giyiyor.

Haaland kendini, spot ışıklarının peşinde koştuğu, içerik üreticilerinin kullandığı ve reklam ajanslarının yakından takip ettiği dünya yıldızlarından biri olarak değil, futbol dünyasının yeni yeteneklerinden biri olarak tanıttı ve milliyetini ve ataları olan İskandinav “Vikingler”e olan bağlılığını açıkça ilan ederek bu fikrini pekiştirdi Her ne kadar bu beyan, çatışmalarla dolu uzun bir tarihe sahip olan o bölgenin bazı komşularını rahatsız etse de.

Onlar, onun kendi görüşü ve aidiyeti olmayan, evcilleştirilmiş bir yaratık olmasını istediler; ve tek aidiyetinin dünyadaki futbolu yöneten o sisteme ait olmasını, onların keyfine göre hareket etmesini, kökenini, tutkusunu ve her şeyi unutmasını, sadece onları ve emirlerini hatırlamasını istiyorlardı. Ancak bu muhteşem İskandinav çocuk, o parlak ışıkların altında boy göstermeyi reddetti ve saf insanlığı, buna ait olmayı reddetti ve bunu açıkça ilan etti 2026 Dünya Kupası’nda ben ve takım arkadaşlarım buraya, dünyaya futbolun hâlâ sadece ülkelerinin adını yüceltmeyi önemseyen adamlara sahip olduğunu göstermek için geldik.

Her maçta ve her galibiyetin ardından, takım kaptanı ve takım arkadaşı "Odegaard"ın tuttuğu davulun ritmine göre kutlama yaparlar; bu, Norveç milli takımının oyuncuları ve taraftarları için açık bir mesajdır: "Ben, bu konuyla ilgilenen sizlerin umduğu yıldız değilim; çünkü konu 'Valhalla' olduğunda bana bencillikten bahsetmeyin; kaptanlık pazubandını takım arkadaşım için gönüllü olarak devredeceğim."

Sevgili okur, Valhalla eski bir İskandinav efsanesidir; bu mecliste oturma şerefine yalnızca kahramanlar, “sadece kahramanlar” nail olur. Burada yıldızlığa, parlak ışıklara ya da reklam şirketlerine yer yoktur… Yalnızca kahramanlık, sizi bu mecliste oturmaya layık kılar.

Erling Haaland, gerçek futbol keyfini, yani dünyanın en popüler sporunu feda ederek sunduğu ucuz eğlence içeriğinin bir parçası olmasını isteyen küresel futbol sistemine karşı, haklı olarak insani bir haykırışa dönüştü.

Tüm kalbimle “Haaland” ve arkadaşlarının bu yılki Dünya Kupası’nı kazanmasını diliyorum; zaten bu zaferi elde etmenin eşiğindeler, Belki de bu, futbol dünyasındaki her şeyi mahveden ve onu spor müsabakasının yerine içeriğin, yıldızların isimlerinin ise her şeyin, hatta milliyetlerinin ve aidiyetlerinin bile önüne geçtiği ucuz bir eğlence gösterisine dönüştüren o yozlaşmış sistemlere karşı bir haykırış olur.

"Haaland" şunu bilsin ki, o artık kimsenin adını anmadığı bir kahraman haline geldi; bunu futbol dünyasındaki olağanüstü yeteneği sayesinde değil, onlara hayal ettikleri yıldız imajını sunduğu için başardı; o, pazarlama şirketlerinin içerik üreticileri tarafından yaratılmış bir canavar değil; bu şirketler, oyuncunun ailesiyle ve taraftarlarıyla olan ilişkisini bile kontrol ediyor ve ticari şirketlerin tekelinde olduğu için yüzünü kullanmasını bile engelliyorlar.