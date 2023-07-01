Erling Haaland sevgilisini Hırvat model Ivana Knoll ile mi aldatıyor? İbiza'da neler yaşandı?

İdil Erin Tetik
Ivana KnollGetty Images
E. HaalandMan CityShowbizFashionPremier LigHırvatistan

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, İbiza'da Hırvat model Ivana Knoll ile birlikte görüntülendi.

  • Haaland tatilin tadını çıkarıyor
  • Bu sezon Manchester City ile 3 kupa kaldırdı
  • Eski Hırvatistan Güzeli, Norveçli yıldızla fotoğrafını paylaştı

NE OLDU? Ering Haaland, İbiza'da tatil yaparken Hırvat model Ivana Knoll ile birlikte görüntülendi. Eski Hırvatistan Güzeli olan Knoll, 2022 Dünya Kupası'nda verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

NE PAYLAŞILDI?

DEDİKODU: Haaland'ın Ivana Knoll ile birlikte olduğu iddia edilse de aslında Norveçli yıldızın hayatında Isabel Haugseng Johansen var. Ivana Knoll, Haaland'ın bir hayranı ve fotoğraflarını arkadaşça paylaştı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Ivana Knoll Croatia World Cup 2022knolldollhaaland (C)Getty Images

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