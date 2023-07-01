Erling Haaland sevgilisini Hırvat model Ivana Knoll ile mi aldatıyor? İbiza'da neler yaşandı?

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, İbiza'da Hırvat model Ivana Knoll ile birlikte görüntülendi.

Haaland tatilin tadını çıkarıyor

Bu sezon Manchester City ile 3 kupa kaldırdı

Eski Hırvatistan Güzeli, Norveçli yıldızla fotoğrafını paylaştı

NE OLDU? Ering Haaland, İbiza'da tatil yaparken Hırvat model Ivana Knoll ile birlikte görüntülendi. Eski Hırvatistan Güzeli olan Knoll, 2022 Dünya Kupası'nda verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

NE PAYLAŞILDI?

DEDİKODU: Haaland'ın Ivana Knoll ile birlikte olduğu iddia edilse de aslında Norveçli yıldızın hayatında Isabel Haugseng Johansen var. Ivana Knoll, Haaland'ın bir hayranı ve fotoğraflarını arkadaşça paylaştı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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